Детский омбудсмен выясняет обстоятельства произошедшего с найденной в Москве девочкой-маугли

СЕГОДНЯ 00:30 2019-03-11T00:47:23+03:00

Сейчас малышка находится в больнице, ей оказывают необходимую медицинскую помощь [видео]

Изменить размер текста: A A

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова выясняет, что именно случилось с пятилетней девочкой, которую обнаружили брошенной в захламленной московской квартире.

«Уполномоченный по правам ребёнка выясняет обстоятельства случившегося, малышка находится в больнице, ей оказывают необходимую медицинскую помощь», - сообщил институт уполномоченных по правам ребёнка на официальной странице в Facebook.

Напомним, как писал сайт kp.ru, брошенную на несколько дней совершенно одной девочку в доме по Ленинградскому шоссе нашли благодаря соседу, который услышал детский плач в одной из квартир на восьмом этаже и вызвал полицию с МЧС. Выломав дверь, спасатели обнаружили полуголого рыдающего ребенка, он находился в ужасном состоянии. После осмотра малышку с явными признаками анорексии доставили в клинику.

Позже стало известно, что мать девочки задержали, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Отец сразу ушел из семьи, а мать врала, что работает в «электросетях»: соседи девочки-маугли рассказали, как спасали ребенка из заваленной мусором квартиры

Московские следователи разбираются в деталях шокирующей истории. Мы уже писали: накануне в московской квартире нашли девочку-маугли. Пятилетняя Лида (имя изменено) не умеет говорить, дичится людей. Жильцы дома номер 134 по Ленинградскому проспекту уже много раз вызывали полицию, жалуясь то на странные запахи, которые доносятся из квартиры на восьмом этаже, то на плач ребенка (подробности).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/696274" frameborder="0"></iframe> В московской квартире обнаружили забытого ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU