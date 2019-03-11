Депутат Верховной рады рассказал, куда может сбежать Порошенко

СЕГОДНЯ 06:43 2019-03-11T06:55:58+03:00

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Депутат Верховной рады Сергей Лещенко считает, что в случае поражения на выборах 31 марта нынешнему президенту Украины Петру Порошенко придется спасаться бегством, потому что новая власть может привлечь его к ответственности.

«Думаю, если Порошенко не выиграет, он может бежать из страны. Тут проблема не только в Порошенко, а что будет огромный запрос на наказание Порошенко. То есть не только новый президент не будет любить Порошенко, а в обществе будет огромный запрос на то, чтобы его наказать», - поделился Лещенко точкой зрения с подписчиками своего YouTube-канала.

«Честно вам скажу, Порошенко заслуживает наказания, потому что он занимался не просто какими-то нечистоплотными вещами, а банальной тупой коррупцией и покрывал коррупцию своих друзей, будучи президентом Украины. Я это знаю, как человек, который лично общался с Порошенко», - подытожил украинский депутат.

Стоит отметить, что о возможном побеге «гаранта» из страны говорят уже давно. Об этом еще в ноябре прошлого года писал обозреватель «КП» Александр Гришин.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, на сегодняшний день в украинской президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, на втором месте – Юлия Тимошенко, третью строчку кандидатского рейтинга занимает Петр Порошенко.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696199" frameborder="0"></iframe> Нацисты подрались с полицейскими, пытаясь добраться до Порошенко.

ИСТОЧНИК KP.RU