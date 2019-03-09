2019-03-09T22:14:36+03:00
Политика

Радикалы сорвали предвыборный митинг Порошенко: президент сбежал

Полиции Черкасс пришлось применить слезоточивый газ в отношении агрессивно настроенных протестующих [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Полиция применила слезоточивый газ в отношении радикаловПолиция применила слезоточивый газ в отношении радикаловФото: REUTERS
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Агрессивно настроенные националисты сорвали предвыборный митинг действующего президента Украины Петра Порошенко в городе Черкассы.

Сайт kp.ru писал о том, что изначально радикалы высказывали свое недовольство действиями властей около здания администрации главы государства в Киеве, однако позже решили найти самого политика.

Так, днем в субботу, 9 марта, агрессивно настроенные молодые люди прибыли в Черкассы. В этот момент Порошенко выступал перед избирателями, однако, завидев радикалов, решил свернуть свою деятельности.

Нацисты подрались с полицейскими, пытаясь добраться до Порошенко.

"Активисты попытались прорваться на сцену, применяя пиротехнику. Правоохранители применили полицейские меры принуждения", - сообщили в министерстве иностранных дел Украины.

Уже после под прикрытием охраны и правоохранителей президент скрылся в своем автомобиле и попытался покинуть центр города, но националисты заблокировали дорогу. Им даже удалось ненадолго остановить кортеж, пока правоохранители не применили слезоточивый газ. Тут же началась потасовка.

Только со стороны стражей порядка пострадали не менее 15 человек, в том числе начальник ГУНП в Черкасской области Валерий Лютый, которому рассекли лицо.

Радикалы устроили беспорядки на митинге возле здания администрации Порошенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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