Тимошенко пообещала вернуть украинцам все их вклады в Сбербанке СССР

СЕГОДНЯ 00:31 2019-03-03T00:48:02+03:00

По словам лидера «Батькивщины», после победы на президентских выборах ей никто не помешает это сделать

Изменить размер текста: A A

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, претендующая на пост президента Украины, пообещала вернуть украинцам – бывшим вкладчикам Сбербанка СССР, все их деньги.

На встрече с избирателями в субботу, 2 марта, Тимошенко напомнила согражданам, что когда она была премьер-министром страны, в Незалежной начался процесс возвращения сбережений советских времен, но власть «все это закрыла тогда».

«Они не хотели, чтобы люди почувствовали, что в стране может быть справедливость», - приводит слова кандидата в президенты пресс-служба её партии.

Тимошенко заявила, что после победы на выборах главы государства ей никто не помешает честно вернуть гражданам вклады, причем они будут проиндексированы.

Как писал сайт kp.ru, ранее она обещала украинцам, что когда станет президентом, снизит цену на газ в два раза или уйдет из политики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кандидаты в президенты Украины 2019: шут, миллиардер, «газовая принцесса» с косой и другие

4 февраля на Украине закончилась регистрация кандидатов в президенты. Всего подали заявки 89 человек. Но украинский ЦИК зарегистрировал пока лишь двадцать восемь кандидатов – готовых если не занять кресло Петра Порошенко, то хотя бы хорошо попиариться (подробности).

yulia_tymoshenko Зеленский впервые за полгода обошел Тимошенко

ИСТОЧНИК KP.RU