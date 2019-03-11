2019-03-11T07:45:11+03:00
Экономика

Названы крупнейшие страны по экспорту вооружений в мире

Россия сохранила место среди крупнейших поставщиков оружия
Дарья ИВАШКИНА
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Россия сохранила место среди крупнейших поставщиков оружияРоссия сохранила место среди крупнейших поставщиков оружияФото: Анна САДОВНИКОВА
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В понедельник, 11 марта, Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) представил свой ежегодный доклад о состоянии мирового оружейного экспорта.

Согласно отчету, в пятерку главных мировых экспортеров вошли США, Россия, КНР, Франция и ФРГ. На долю этих пяти стран приходится 75% от общемирового объема экспорта вооружений. Причем только Соединенные Штаты и РФ занимают 57% рынка.

Также в докладе отмечается, что в период с 2014 по 2018 год Россия поставила основные вооружения в 48 стран мира, при этом главными импортерами российского оружия стали Индия, Китай и Алжир. А вот более половины экспорта США, как выяснилось, приходится на Ближний Восток.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в декабре прошлого года стало известно, что Россия вышла на второе место в мире по выпуску оружия. Как отмечалось, наша страна впервые за 15 лет обогнала Великобританию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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