Замглавы МИД КНДР вылетел в Россию для консультаций по двусторонним отношениям

СЕГОДНЯ 08:25 2019-03-11T08:25:52+03:00

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В понедельник, 11 марта, замминистра иностранных дел Северной Кореи Им Чхон Иль вылетел из Пхеньяна в Москву. Как отметили в посольстве РФ в КНДР, дипломат отправился в российскую столицу, чтобы встретиться там со своим коллегой - заместителем руководителя российского внешнеполитического ведомства Игорем Моргуловым.

«Курирующие двусторонние отношения заместители глав внешнеполитических ведомств подведут итоги работы, которая совместно была проделана в 2018 году, когда отмечалось 70-летие установления дипломатических отношений между КНДР и Советским Союзом», - говорится в сообщении, опубликованном на странице диппредставительства нашей страны в Facebook.

Также там уточняется, что Моргулов и Им Чхон Иль намерены обменяться мнениями «по программе делегационных обменов и по плану межмидовских контактов». Кроме того, как ожидается, дипломаты обсудят итоги недавно завершившегося заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Москвой и Пхеньяном.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, недавно стало известно, что Россия подарит КНДР 16 эшелонов с зерном. Дело в том, что Пхеньян попросил Москву помочь в борьбе с голодом.

ИСТОЧНИК KP.RU