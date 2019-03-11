Роспотребнадзор заявил о снижении смертности от алкоголя

СЕГОДНЯ 09:12 2019-03-11T09:12:27+03:00

Как заметили в ведомстве, добиться этого удалось благодаря усилению надзора за оборотом спиртосодержащей продукции

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В понедельник, 11 марта, Роспотребнадзор сообщил о снижении количества случаев летальных исходов от употребления алкоголя и его аналогов на две тысячи. Как заметили в ведомстве, добиться этого удалось благодаря усилению надзора за оборотом спиртосодержащей продукции в 2016 году.

«Усиление контроля за оборотом спиртсодержащей продукции позволило снизить масштабы злоупотребления суррогатной продукцией и количество отравлений, в том числе со смертельными исходами», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте федеральной службы.

Кроме того, в Роспотребнадзоре рассказали о внеплановых проверках 192 тысяч объектов, осуществляющих деятельность по розничной продаже спиртосодержащей продукции. «Запрещенная к реализации продукция была выявлена на 2,9 тысячи объектов», - подчеркнули в надзорном ведомстве. Также там отметили, что с производства было снято около 659 тысячи литров, а штрафов наложено на сумму более 102 миллионов рублей.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова считает, что главной причиной смертности российских мужчин трудоспособного возраста является именно алкоголь. По ее данным, около 70% смертей в нашей стране связаны с употреблением спиртного.

ИСТОЧНИК KP.RU