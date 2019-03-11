2019-03-11T12:12:30+03:00
Политика

Минобороны опровергло информацию об авиаударах ВКС России по Идлибу

В ведомстве отметили, что распространенная в прессе информация не соответствует действительности
Марина ВЕНЦОВА
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Российская авиация не наносила удары по ИдлибуРоссийская авиация не наносила удары по ИдлибуФото: REUTERS
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В Министерстве обороны РФ опровергли информацию о том, что Воздушно-космические силы страны нанесли удар по целям в зоне деэскалации Идлиб. В оборонном ведомстве отметили, что распространенная в СМИ информация не отвечает действительности.

"ВКС России никаких ударов по целям в зоне деэскалации Идлиб не наносили", - подчеркнули в Минобороны РФ.

Ранее в понедельник газета "Коммерсант" сообщила, российская авиация нанесла точечные удары по позициям боевиков в северо-западной части сирийской провинции Идлиб в окрестностях населенного пункта Джиср-эш-Шугур. Непосредственным поводом для ударов стало нарушение находящимися там исламистами режима прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб.

17 сентября 2018 года президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились создать в Идлибе демилитаризированную зону глубиной 15-20 километров вдоль линии контакта вооруженной оппозиции с правительственными войсками. Однако террористы с самого начала пытаются сорвать эти договоренности.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, как ранее писал сайт kp.ru, заявил, что около 70% территории в демилитаризованной зоне в сирийской провинции Идлиб занято боевиками запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра».

ИСТОЧНИК KP.RU

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