Минобороны опровергло информацию об авиаударах ВКС России по Идлибу
В Министерстве обороны РФ опровергли информацию о том, что Воздушно-космические силы страны нанесли удар по целям в зоне деэскалации Идлиб. В оборонном ведомстве отметили, что распространенная в СМИ информация не отвечает действительности.
"ВКС России никаких ударов по целям в зоне деэскалации Идлиб не наносили", - подчеркнули в Минобороны РФ.
Ранее в понедельник газета "Коммерсант" сообщила, российская авиация нанесла точечные удары по позициям боевиков в северо-западной части сирийской провинции Идлиб в окрестностях населенного пункта Джиср-эш-Шугур. Непосредственным поводом для ударов стало нарушение находящимися там исламистами режима прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб.
17 сентября 2018 года президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились создать в Идлибе демилитаризированную зону глубиной 15-20 километров вдоль линии контакта вооруженной оппозиции с правительственными войсками. Однако террористы с самого начала пытаются сорвать эти договоренности.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, как ранее писал сайт kp.ru, заявил, что около 70% территории в демилитаризованной зоне в сирийской провинции Идлиб занято боевиками запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра».
ИСТОЧНИК KP.RU