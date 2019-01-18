2019-01-18T15:24:25+03:00
Политика

Лавров: около 70% демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе занято террористами

По словам главы МИД РФ, оттуда боевики даже пытаются угрожать российской авиабазе в Хмеймиме
Дарья ИВАШКИНА
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Министр иностранных дел РФ Сергей ЛавровМинистр иностранных дел РФ Сергей ЛавровФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в пятницу, 18 января, на совместной пресс-конференции по итогам переговоров со своим немецким коллегой Хайко Маасом, рассказал о ситуации в демилитаризованной зоне в сирийской провинции Идлиб. По словам дипломата, около 70% это территории занято боевиками запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра».

«Тревожит нас и то, что в Идлибе, вопреки договоренностям о создании там демилитаризованной зоны, "Джебхат ан-Нусра", которая перекрасилась в "Хайат Тахрир Аш-Шам", доминирует и нарушает режим демилитаризованной зоны. Около 70% этой зоны уже занято террористами», - цитирует Лаврова ТАСС. Также глава МИД РФ отметил, что оттуда экстремисты атакуют позиции сирийской армии, населенные пункты и даже пытаются угрожать российской авиабазе в Хмеймиме.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 17 сентября прошлого года президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились создать в Идлибе демилитаризированную зону глубиной 15-20 километров вдоль линии контакта вооруженной оппозиции с правительственными войсками. Однако террористы с самого начала пытаются сорвать эти договоренности.

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