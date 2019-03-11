Россия усилила состав войск в Крыму

СЕГОДНЯ 13:20 2019-03-11T13:20:38+03:00

Это обеспечит защиту полуострова и интересов России

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Войсковая группировка России в Крыму усилена и позволяет обеспечить защиту территории полуострова. Об этом сообщил в понедельник министр обороны России Сергей Шойгу на заседании комитета Госдумы по обороне.

"Усилен состав войск в Крыму, что обеспечивает защиту территории полуострова и интересов России в Черном море", - цитирует ТАСС слова Сергея Шойгу.

По словам главы военного ведомства, за последние шесть лет армия России получила на вооружение более 200 новых баллистических ракет и подводных лодок.

"За шесть лет вооруженные силы РФ получили 109 межконтинентальных баллистических ракет "Ярс" и 108 баллистических ракет подводных лодок", - сказал Шойгу.

Он добавил, что план усиления вооруженных сил разработан до 2020 года в соответствии с майскими указами президента 2012 года.

ИСТОЧНИК KP.RU