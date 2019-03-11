В Арктике построили уже 475 российских военных объектов

СЕГОДНЯ 13:47 2019-03-11T13:47:45+03:00

В них размещены военнослужащие, спецвооружение и техника

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Министерство обороны России с 2012 года построило 475 новых объектов военной инфраструктуры в Арктике Об этом на заседании комитета Госдумы по обороне сообщил Сергей Шойгу.

"Всего в Арктике на островах Котельный, Земля Александры, Врангеля и мысе Шмидта с 2012 года возведено 475 объектов. Их общая площадь - более 710 тыс. кв. м.", - цитирует ТАСС слова министра обороны.

Он добавил, что в новых объектах разместили военнослужащих, специальное вооружение и технику.

Кроме того, Шойгу сообщил об усилении военной группировки в Крыму и рассказал о том, что за последние шесть лет армия России получила на вооружение 109 межконтинентальных баллистических ракет "Ярс" и 108 баллистических ракет подводных лодок. План усиления вооруженных сил разработан до 2020 года в соответствии с майскими указами президента 2012 года.

ИСТОЧНИК KP.RU