В Арктике построили уже 475 российских военных объектов
Министерство обороны России с 2012 года построило 475 новых объектов военной инфраструктуры в Арктике Об этом на заседании комитета Госдумы по обороне сообщил Сергей Шойгу.
"Всего в Арктике на островах Котельный, Земля Александры, Врангеля и мысе Шмидта с 2012 года возведено 475 объектов. Их общая площадь - более 710 тыс. кв. м.", - цитирует ТАСС слова министра обороны.
Он добавил, что в новых объектах разместили военнослужащих, специальное вооружение и технику.
Кроме того, Шойгу сообщил об усилении военной группировки в Крыму и рассказал о том, что за последние шесть лет армия России получила на вооружение 109 межконтинентальных баллистических ракет "Ярс" и 108 баллистических ракет подводных лодок. План усиления вооруженных сил разработан до 2020 года в соответствии с майскими указами президента 2012 года.
ИСТОЧНИК KP.RU