Самолет «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку в Баку

СЕГОДНЯ 14:23 2019-03-11T14:44:04+03:00

Известно, что лайнер направлялся из Бахрейна в московский аэропорт Домодедово

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В понедельник, 11 марта, появилась информация о том, что самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший из Бахрейна в московский аэропорт Домодедово, совершил вынужденную посадку в Баку.

Как заявил журналистам источник в российских авиадиспетчерских кругах, в настоящее время пока неизвестно, по какой причине экипаж лайнера запросил посадку в азербайджанской столице. По одной из версий, у воздушного судна сработал один из датчиков, свидетельствующих о неисправности. По другой же - самолет сел в Баку из-за угрозы взрыва: по некоторым данным, во время полета пилоту передали записку о бомбе на борту.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696477" frameborder="0"></iframe> В Баку экстренно посадили российский самолёт, следовавший из Бахрейна в Москву.

«Из Бахрейна Airbus А321 вылетел два часа назад, через три часа он должен был приземлиться в Домодедово. По пока не установленным причинам, экипаж самолета запросил посадку в Баку и уже приземлился там», - сказал собеседник ТАСС.

При этом, согласно информации сервиса Flight Radar, перед вынужденной посадкой лайнер вырабатывал топливо.

Перед вынужденной посадкой лайнер вырабатывал топливоФото: скриншот сайта

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ноябре прошлого года в московском аэропорту Шереметьево совершил посадку самолет со сработавшим датчиком дыма.

ИСТОЧНИК KP.RU