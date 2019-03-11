СК просит арестовать мать 5-летней «девочки-маугли» в Москве

СЕГОДНЯ 14:58 2019-03-11T14:58:10+03:00

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Следственный комитет попросит арестовать мать пятилетней девочки, которую обнаружили брошенной в захламленной московской квартире. На женщину заведено дело о покушении на убийство.

«Председатель СК Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате СК России ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту обнаружения в одной из квартир Москвы пятилетлетней девочки с признаками истощения, оставленной без присмотра в антисанитарных условиях», - заявили в пресс-службе Следственного комитета.

Мать девочки уже задержали. Ей предстоит пройти медицинскую и психолого-психиатрическую экспертизы. В СК рассказал, что при допросе в качестве подозреваемой она заявила, что «является одинокой матерью и вынуждена, уходя на работу либо по делам, оставлять дочь дома одну на непродолжительное время рассказала, что воспитывает дочь одна, поэтому вынуждена надолго оставлять ее в одиночестве».

Ко всему прочему у женщины есть большие долги по кредиту и коммуналке и она сообщила, что в связи с этим собиралась продать квартиру.

«Эти сведения будут тщательно изучены следователями, в том числе на предмет того, могло ли желание выгодно продать жилплощадь послужить причиной противоправных действий матери, а также ее знакомого в отношении ребенка», - говорится в пресс-релизе СК.

Напомним, как писал сайт kp.ru, брошенную на несколько дней совершенно одной девочку в доме по Ленинградскому шоссе нашли благодаря соседу, который услышал плач в одной из квартир и вызвал полицию с МЧС. С явными признаками анорексии девочку доставили в больницу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/696291" frameborder="0"></iframe> Девочка Маугли из многоэтажки.Жуткая история про ребенка, которого обнаружили в квартире, больше похожей на мусорную свалку, с жутким запахом гнили. И почти без еды и воды.

ИСТОЧНИК KP.RU