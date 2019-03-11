Зеленский снова возглавил рейтинг кандидатов в президенты Украины

СЕГОДНЯ 15:13 2019-03-11T15:13:31+03:00

Как выяснилось, актера и шоумена готовы поддержать 24,7% избирателей

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Социологическая группа «Рейтинг» опросила пять тысяч украинцев и составила свежий рейтинг кандидатов в президенты незалежной. Так, список претендентов на высший государственный пост вновь возглавил актер и шоумен Владимир Зеленский. Как выяснилось, его готовы поддержать 24,7% избирателей.

Вторую и третью строчку рейтинга заняли лидер партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко и действующий украинский лидер Петр Порошенко, которых поддержали 18,3% и 16,8% граждан соответственно.

Следом за ним в списке идут экс-министр обороны Анатолий Гриценко (10,3%), кандидат от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Юрий Бойко (9,9%) и лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко (5,7%).

В поддержку же остальных претендентов высказались менее 5% украинцев.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, 8 марта Центральная избирательная комиссия Украины утвердила окончательный список участников президентской гонки. Стоит отметить, что сами выборы пройдут в незалежной 31 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU