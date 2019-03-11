2019-03-11T20:07:49+03:00
Политика

Россия и Сирия нашли нестыковки в докладе ОЗХО по "химатаке" в Думе

Данные о погибших "взяты с потолка", а собранные в городе пробы оказались никому не нужны
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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7 апреля 2018 года мир облетели кадры из сирийского госпиталя, в котором «Белые каски» героически "спасают" людей7 апреля 2018 года мир облетели кадры из сирийского госпиталя, в котором «Белые каски» героически "спасают" людейФото: Александр КОЦ
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В докладе Организации по запрещению химического оружия, касающемся прошлогодней "химической атаки" на сирийский города Дума, имеются серьезные нестыковки. С таким заявлением выступил постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин.

По его словам, все баллистические выкладки кажутся сомнительными, а данные о погибших в результате провокации "взяты с потолка".

"Доклад внутренне противоречив. В чем-то эксперты ОЗХО опровергают досужие вымыслы белокасочников, с другой стороны, в некоторых аспектах они именно на эти показания и опираются", - заявил Шульгин.

При этом он указал на то, что собранные в Думе пробы и образцы долгое время мертвым грузом лежали в лабораториях организации и были просто никому не нужны. Здесь возникает вопрос - соблюдались ли нормы по контролю за сохранностью данных. Сирийские представители обращались за разъяснениями в ОЗХО, однако не получили ответа.

Постпред САР при организации Бассам Сабах подчеркнул, что даже количество собранных в атакованном городе проб отличается от общего количества образцов в гаагской лаборатории. Пояснить, откуда эти материалы и кто их собрал, международные эксперты также не смогли, передает РИА Новости.

Напомним, что провокация "с применением химического оружия" в Восточной Гуте была приведена в действие в апреле 2018 года. В Москве пришли к выводу, что главной целью постановки являлось выдвижение обвинений в отношении сирийской армии.

Сайт kp.ru писал о том, что буквально месяц назад западные СМИ признали факт инсценировки последствий "химатаки" в Гуте, однако в мире эту информацию решили проигнорировать.

Правда о химатаках.Мы нашли 11-летнего пацаненка, жертву "химической атаки" правительственных войск и поговорили с ним...Александр КОЦ

ИСТОЧНИК KP.RU

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