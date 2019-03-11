В Польше оправдали националиста, жестоко убившего 79 белорусов

СЕГОДНЯ 20:48 2019-03-11T20:48:37+03:00

В институте памяти заявили, что карательная операция Ромуальда Райса носила политический характер, и признали его невиновным в геноциде

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Институт национальной памяти Польши оправдал лидера бандитской группировки Ромуальда Райса, известного по кличке Бурый, который в 1946 году жестоко расправился с несколькими десятками жителей белорусских деревень.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее это же учреждение расценило действия лидера антикоммунистического подполья преступлением с признаками геноцида, однако теперь эксперты почему-то изменили свое мнение.

Они пришли к выводу, содержащаяся в материалах дела Райса информация "не соответствует фактическому положению вещей". В действительности же он якобы просто боролся за независимость Польши, а карательная операция, в результате которой страшной смертью погибли 79 человек, носила чисто "политический характер" - бандит не смог смириться с тем, что жители деревни поддерживают коммунистический режим.

"В соответствии с законом от 23 февраля 1991 года об отмене судебных решений, вынесенных в отношении лиц, репрессированных за деятельность в поддержку суверенного существования польского государства, "отмена решения считается эквивалентной оправданию"", - сообщается на сайте института.

ИСТОЧНИК KP.RU