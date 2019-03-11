Порошенко назвал бедность одним из врагов Украины на пути к ЕС

СЕГОДНЯ 21:54 2019-03-11T21:54:31+03:00

По словам президента, раньше он не мог говорить об улучшении ситуации из-за "российской агрессии", но теперь нищета точно "отступит"

Изменить размер текста: A A

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что одним из главных препятствий на пути вступления страны в Евросоюз и НАТО является бедность. При этом, по словам главы государства, в ближайшее время столь "унизительная" для граждан экономическая ситуация изменится, и люди начнут ощущать на себе улучшения.

"Мы четко должны понимать и объединиться в борьбе против этого врага. Мы хорошо знаем имя этого врага", - сказал Порошенко, выступая перед избирателями на своем предвыборном митинге в Житомирской области.

Президент заверил, что в скором времени жизнь украинцев начнет ежемесячно меняться в лучшую сторону, благодаря реформам. Раньше же политик не мог этого обещать из-за некой "российской агрессии", которая якобы нанесла очень "сильный удар" по незалежной, передает издание "Украинские новости".

Стоит отметить, что Порошенко не впервые винит во всех проблемах именно нашу страну. Ранее он уже возлагал на Россию ответственность за нищету украинцев.

Сайт kp.ru писал о том, что в МИД РФ тогда напомнили обо всех инициативах Киева по разрыву экономических связей с Москвой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/694929" frameborder="0"></iframe> Мария Захарова про Украину.

ИСТОЧНИК KP.RU