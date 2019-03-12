“Браконьеры глушат рыб”: в сети высмеяли учения украинского буксира в Азовском море

СЕГОДНЯ 06:39 2019-03-12T06:47:14+03:00

Учения на буксире Военно-морских сил Украины "Корец" в Азовском море

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Опубликованное на YouTube видео учений буксира Военно-морских сил Украины "Корец" в Азовском море высмеяли пользователи интернета. Ролик был опубликован 11 марта.

Пресс-служба штаба Операции объединенных сил Украины заявили о плановом выходе буксира в море в рамках боевой подготовки. При этом, по утверждению украинской стороны, "Корец" сопровождали три корабля погранслужбы ФСБ России.

На видео видно, как служащие с палубы "грозного корабля" метают ручные гранаты, стиреляют из автоматов в пустоту. Пользователи обратили внимание, что военные ведут себя, скорее как браконьеры на рыбалке.

Украинский буксир Корецпровел учения в Азовском море.

"Смотрю, украинский ВМФ секретное оружие применил, глушарыб называется. Дальность поражения метров 30-40. На рыб это оружие сто процентов произвело впечатление. Рыбки в шоке", - отметил пользователь Простой Непростой.

"Руки чешутся ввести военное положение перед выборами?", - поинтересовался пользователь Andrii Viktorovich.

"В музыка-то, как-будто Москву взяли", отметил Аскар Муравьев.

"Буксир? Эта клоунада переходит все разумные пределы! А что они там, на буксире, отрабатывали - стрельбу из луков, метание арканов и абордажных крюков? Или это морское представление цирка-шапито?" - посмеялся Иван Пересветов.

"Катерок ржавый как жестянка! Какие он задачи может отрабатывать?", - отметил пользователь Vasya Sizov.

"Какое на буксире может быть вооружение? Не иначе МБР ", - сыронизировал Влад Коваленко.

"Зрелище настолько жалкое, что аж слезу давит", - пошутил Alex Shick.

Напомним, сайт kp.ru писал, что 6 февраля сотрудники Пограничной службы Украины совместно с Вооруженными силами страны провели учения по отражению военной агрессии в Азовском море. В учениях были задействованы корабли и катера морской охраны и Военно-морских сил Украины, а также артиллерийские береговые подразделения. Руководил маневрами командующий так называемой Операцией объединенных сил.

ИСТОЧНИК KP.RU