2019-03-12T07:19:32+03:00
Происшествия

FAA США потребует от Boeing модифицировать лайнеры 737 MAX

Корпорация изменит систему управления самолетами и руководство по обучению пилотов
Юлия ДИВЕЕВА
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Boeing модернизировать лайнеры 737 MAXBoeing модернизировать лайнеры 737 MAXФото: REUTERS
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Федеральное управление авиации США (FAA) обяжет корпорацию Boeing провести модbabrfwb. лайнеров 737 MAX 8 и 737 MAX 9 после двух авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии. FAA нашло сходство между этими авариями.

В управлении отметили, что у них недостаточно информации для каких-либо выводов. Однако сообщили, что принято решение, заставить Вoeing до конца 2019 года модернизировать MCAS - систему управления самолетами 737 MAX 8 и 737 MAX 9, которая отвечает за перекладку стабилизатора на пикирование.

Также корпорация изменит руководство для обучения пилотов указанными моделями лайнеров. Они будут касаться, в том числе систем автоматического управления полетом, передает ТАСС.

В американской корпорации заявили, что новое программное обеспечение будет установлено на всех пассажирских самолетах Boeing 737 MAX уже в ближайшие недели.

Как писал сайт kp.ru, авиакатастрофа в Эфиопии унесла жизни 157 человек. После этого Boeing отложила презентацию нового воздушного судна. За несколько месяцев до этого в Индонезии 29 октября 2018 года разбился самолет этой же модели Погибли 189 человек.

Россияне, погибшие в авиакатастрофе в Эфиопии сняли видео из аэропорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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