2019-03-12T08:46:18+03:00
Происшествия

Японский истребитель совершил вынужденную посадку в аэропорту Комацу

Многоцелевой F-4 принимал участие в маневрах, когда у него возникли проблемы с двигателем
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Оба пилота не пострадалиОба пилота не пострадалиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Многоцелевой истребитель F-4 Военно-воздушных сил Японии совершил экстренную посадку в гражданском аэропорту Комацу на острове Хонсю.

Известно, что самолет принимал участие в маневрах над Японским морем во вторник, 12 марта, однако в какой-то момент у него возникли проблемы с двигателем. В момент инцидента на борту находились двое пилотов, никто из них не пострадал.

Истребитель успешно приземлился на одну из взлетно-посадочных полос аэропорту, которую. пришлось перекрыть из-за инцидента. Случившееся привело к сбою в графике полетов гражданских судов, передает агентство Kyodo,

Стоит отметить, что менее месяца назад в Японии разбился один из истребителей серии F-2. Сайт kp.ru писал о том, что бомбардировщик пропал с экранов радаров у побережья префектуры Ямагути вскоре после того, как вылетел с базы Цуики. Пилоты успели катапультироваться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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