2019-03-12T12:24:15+03:00
Происшествия

В Китае разбился самолет морской авиации: два человека погибли

Авиакатастрофа случилась во вторник, 12 марта, в провинции Хайнань
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Причины катастрофы пока неизвестныПричины катастрофы пока неизвестныФото: REUTERS
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В Китае разбился самолет морской авиации Военно-морских сил Народно-освободительной армии республики. Авиакатастрофа произошла во вторник, 12 марта, в провинции Хайнань.

Что именно стало причиной крушения пока неизвестно, однако, согласно данным Центрального телевидения КНР, два члена экипажа погибли. Пострадавших на земле нет.

В министерстве обороны Китая уточнили, что авария произошла во время выполнения самолетом маневров в рамках тренировочного полета в районе Лэдун-Лиского автономного уезда. По факту случившегося ведется расследование, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее во вторник проблемы возникли также у японского военного самолета. Истребителю F-4 пришлось совершить аварийную посадку в гражданском аэропорту из-за неких проблем с двигателем. К счастью, обошлось без жертв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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