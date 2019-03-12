2019-03-12T12:31:15+03:00
Политика

Госдума во втором чтении приняла закон о наказании "воров в законе"

Документом предусматривается ужесточение ответственности за создание ОПГ вплоть до пожизненного заключения
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Рассмотрение документа завершится до конца мартаРассмотрение документа завершится до конца мартаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Государственная дума во втором чтении приняла предложенный президентом России законопроект об уголовном наказании так называемых "воров в законе".

Документ подразумевает ужесточение ответственности за создание преступного сообщества и управление им вплоть до пожизненного заключения, а также введение такой ответственности за нахождение на высшем "посту" подобной иерархии. Случаи же, при которых ОПГ была создана с целью совершения тяжких или особо тяжких преступлений, были выделены в отдельную норму.

Сайт kp.ru писал о том, что сейчас "воров в законе" наказывают лишь в случае совершения ими "общественно опасного деяния". Новый же закон вводит ответственность за сам факт лидерства в ОПГ.

По оценке председателя профильного комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, рассмотрение документа во всех трех чтениях завершится уже в марте этого года, передает "Интерфакс".

ИСТОЧНИК KP.RU

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