2019-03-12T14:30:44+03:00
Политика

Песков заявил, что Курилы не лежат в основе переговоров РФ и Японии

В данном случае речь идет, прежде всего, о заключении мирного договора
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Представитель Кремля Дмитрий ПесковПредставитель Кремля Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Российско-японские переговоры направлены, прежде всего, на заключение мирного договора, а не на обсуждение вопроса передачи части южных Курильских островов. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Речь не идет о том, чтобы отдавать или не отдавать острова. Речь идет о том, что ведется весьма скрупулезная работа с японскими партнерами по теме заключения мирного договора", - подчеркнул представитель кремля.

По его мнению, подобного рода обсуждения могут "вестись годами", поскольку они очень сложны. И в случае с такими переговорами общественность обычно получает минимум информации об итогах с целью обеспечения успешного ведения диалога, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что накануне в СМИ появились сведения о позиции администрации российского лидера по вопросу Курил. Так, согласно данным источником, Москва уже окончательно решила не отдавать острова Токио, но не может сказать об этом прямо из дипломатических соображений.

Новое поколение японцев не понимает, зачем им Курильские острова.Специальный корреспондент «КП» Дарья Асламова в Токио выясняет у японцев, что они думают о проблеме передачи Курильских островов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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