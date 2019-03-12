2019-03-12T11:23:06+03:00
Политика

В Кремле не собираются отдавать Курилы японцам

Решение по данному вопросу уже принято, но Москва не хочет отказывать Токио прямым текстом
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Россия не собирается отдавать Курильские островаРоссия не собирается отдавать Курильские островаФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Россия уже давно приняла решение относительно ситуации вокруг Курил - отдавать острова Японии никто не собирается, но отказывать Токио прямым текстом не хотят "из соображений дипломатии". Такую позицию властей подтвердили источники, близкие к администрации президента и министерству иностранных дел.

В Кремле указали на то, что японцы не пойдут на выполнение выдвигаемых Москвой условий, среди которых признание результатов Второй мировой войны и гарантии неразмещения на островах американских военных баз, а без них соглашения не будет.

Такой же позиции придерживается и руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов. По его мнению, вероятность подписания двустороннего соглашения в рамках мирного договора на саммите G20 весьма мала. При этом подвижек, скорее всего, не будет ни только в июне, но и за все время нахождения Синдзо Абэ на посту премьер-министра Японии, срок полномочий которого истекает в 2021 году, передает РБК.

Сайт kp.ru писал о том, что в Токио считают южные острова Курильской гряды своей территорией и постоянно выражают Москве протесты из-за различных действий наших чиновников и военных в данном регионе.

Новое поколение японцев не понимает, зачем им Курильские острова.Специальный корреспондент «КП» Дарья Асламова в Токио выясняет у японцев, что они думают о проблеме передачи Курильских островов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Курильский вопрос»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24