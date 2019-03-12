2019-03-12T14:53:46+03:00
В мире

В Великобритании выпустили монету в память о Стивене Хокинге

На ней изображена черная дыра — исследованием этих космических объектов занимался ученый
Елизавета ФРОЛОВА
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На монетах изображена черная дыра Фото:The Royal MintНа монетах изображена черная дыра Фото:The Royal Mint
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В Великобритании появилась новая монета номиналом 50 пенсов. Королевский монетный двор выпустил ее в память о скончавшемся год назад известном ученом Стивене Хокинге. На ней изображена черная дыра, так как Хокинг занимался изучением этих космических объектов.

«Я решила поместить огромную черную дыру на крошечную монетку. Надеюсь, если бы Стивен Хокинг был сейчас с нами, он бы над этим посмеялся», - приводит BBC News слова дизайнера Эдвины Эллис.

Монету уже показали дочери Стивена Хокинга Люси. По ее словам, ее отцу было бы приятно быть увековеченным таким образом вслед за Исааком Ньютоном и Чарльзом Дарвином. У этих ученых тоже есть «свои» монеты.

Изображение Хокинга также может появится на новой банкноте номиналом 50 фунтов стерлингов. Это станет точно известно летом.

Стивен Хокинг — физик-теоретик, космолог, автор бестселлера «Краткая история времени» и один из самых известных ученых современности. Он скончался 14 марта 2018 года в возрасте 76 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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