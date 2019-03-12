В Эфиопии на месте крушения Boeing нашли телефон с видео последних секунд перед авиакатастрофой
На месте крушения пассажирского лайнера Boeing 737 MAX 8 нашли работающий мобильный телефон. Один из пассажиров снял на видео последние секунды перед авиакатастрофой. Телефон с записью изъяла группа следователей, однако неясно, сможет ли видео помочь установить причины происшествия.
«Видео было снято в пассажирском салоне. Достоверный источник, близкий к расследованию крушения, назвал кадры душераздирающими», - сообщает портал Anadolu.
Boeing 737 MAX 8 разбился 10 марта в 60 километрах от столицы Эфиопии Аддис-Абебы. При крушении погибли 157 человек, в том числе трое россиян. Из-за авиакатастрофы ряд стран и авиакомпаний решили приостановить полеты Boeing 737 MAX 8.
Причины происшествия еще не установлены. Профессиональный пилот Кирилл Рычков в интервью kp.ru предположил, что самолет могла погубить суперпродвинутая автоматика, которая вмешивается в управление.
ИСТОЧНИК KP.RU