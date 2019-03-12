В Эфиопии на месте крушения Boeing нашли телефон с видео последних секунд перед авиакатастрофой

СЕГОДНЯ 16:26 2019-03-12T16:26:16+03:00

Самолет выполнял рейс из Аддис-Абебы в Найроби Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Причины крушения все еще не установлены

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На месте крушения пассажирского лайнера Boeing 737 MAX 8 нашли работающий мобильный телефон. Один из пассажиров снял на видео последние секунды перед авиакатастрофой. Телефон с записью изъяла группа следователей, однако неясно, сможет ли видео помочь установить причины происшествия.

«Видео было снято в пассажирском салоне. Достоверный источник, близкий к расследованию крушения, назвал кадры душераздирающими», - сообщает портал Anadolu.

Boeing 737 MAX 8 разбился 10 марта в 60 километрах от столицы Эфиопии Аддис-Абебы. При крушении погибли 157 человек, в том числе трое россиян. Из-за авиакатастрофы ряд стран и авиакомпаний решили приостановить полеты Boeing 737 MAX 8.

Причины происшествия еще не установлены. Профессиональный пилот Кирилл Рычков в интервью kp.ru предположил, что самолет могла погубить суперпродвинутая автоматика, которая вмешивается в управление.

ИСТОЧНИК KP.RU