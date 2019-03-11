Авиакомпания Ethiopian Airlines приостановила полеты Boeing 737 MAX 8

СЕГОДНЯ 08:43 2019-03-11T08:43:48+03:00

Такое решение было принято после того, как один из самолетов этой модели потерпел крушение в Эфиопии [видео]

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В понедельник, 11 марта, авиакомпания Ethiopian Airlines объявила о приостановке полетов самолетов Boeing-737 MAX 8.

Такое решение было принято «в качестве дополнительной меры предосторожности» после того, как один из самолетов этой модели потерпел крушение в Эфиопии в минувшее воскресенье. При этом в компании подчеркнули, что в настоящее время причина авиакатастрофы, унесшей жизни 157 человек, пока не известна.

«После трагического происшествия <...> Ethiopian Airlines решила приостановить полеты всех Boeing-737 MAX 8, начиная со вчерашнего дня - 10 марта 2019 года - до дальнейшего уведомления», - говорится в заявлении перевозчика, опубликованном в его микроблоге в Twitter.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, после авиакатастрофы в Эфиопии Пекин также ввел временный запрет на эксплуатацию самолетов Boeing-737 MAX 8 китайскими авиакомпаниями.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696251" frameborder="0"></iframe> Пассажирский самолёт разбился возле города Аддис-Абеба.

ИСТОЧНИК KP.RU