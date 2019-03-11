Авиакомпания Ethiopian Airlines приостановила полеты Boeing 737 MAX 8
В понедельник, 11 марта, авиакомпания Ethiopian Airlines объявила о приостановке полетов самолетов Boeing-737 MAX 8.
Такое решение было принято «в качестве дополнительной меры предосторожности» после того, как один из самолетов этой модели потерпел крушение в Эфиопии в минувшее воскресенье. При этом в компании подчеркнули, что в настоящее время причина авиакатастрофы, унесшей жизни 157 человек, пока не известна.
«После трагического происшествия <...> Ethiopian Airlines решила приостановить полеты всех Boeing-737 MAX 8, начиная со вчерашнего дня - 10 марта 2019 года - до дальнейшего уведомления», - говорится в заявлении перевозчика, опубликованном в его микроблоге в Twitter.
Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, после авиакатастрофы в Эфиопии Пекин также ввел временный запрет на эксплуатацию самолетов Boeing-737 MAX 8 китайскими авиакомпаниями.
Пассажирский самолёт разбился возле города Аддис-Абеба.
ИСТОЧНИК KP.RU