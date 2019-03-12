Предпенсионеры смогут получать алименты

СЕГОДНЯ 16:14 2019-03-12T16:14:46+03:00

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Во вторник, 12 марта, Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект, разрешающий россиянам предпенсионного возраста обращаться в суд за взысканием алиментов с детей или бывших супругов.

Согласно этому документу, право на получение алиментов по нетрудоспособности имеют не только пенсионеры, но и женщины в возрасте от 55 лет и мужчины старше 60 лет. «Принятый закон сохраняет возраст, с которого граждане приобретают право на алименты по нетрудоспособности, на уровне 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте нижней палаты российского парламента.

Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, недавно глава Минюста Александр Коновалов предложил увеличить срок выплаты алиментов на детей. Как отмечалось, в настоящее время родители обязаны содержать своих чад до совершеннолетия, то есть до 18 лет. Коновалов же призвал увеличить этот порог - правда, не для всех, а только для детей-студентов.

ИСТОЧНИК KP.RU