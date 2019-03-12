«Газпром» остановит транзит газа через Украину и Болгарию в Турцию

СЕГОДНЯ 17:05 2019-03-12T17:05:07+03:00

По некоторым данным, российская компания уже в 2020 году откажется от поставок по Трансбалканскому коридору

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Во вторник, 12 марта, появилась информация о том, что с 1 января 2020 года «Газпром» прекратит транзит газа по Трансбалканскому коридору, по которому голубое топливо через Украину, Молдавию и Румынию поставляется в Болгарию и далее в Турцию.

Как в интервью каналу bTV заявила болгарский министр энергетики Теменужка Петкова, София уже получила официальное письмо от «Газпром экспорта», в котором российская компания уведомила партнеров о своих планах.

По словам Петковой, из-за отказа РФ от транзита газа по Трансбалканскому коридору болгарская сторона понесет убытки, которые предварительно оцениваются в 110 миллионов долларов в год. Однако политик заметила, что на смену старому маршруту должна прийти вторая нитка «Турецкого потока».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще в ноябре прошлого года Болгария заявила о готовности присоединиться к «Турецкому потоку». Как отмечалось, таким образом в Софии надеются сохранить свое стратегическое место на газовой карте Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU