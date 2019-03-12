Лавров прокомментировал выделение США средств на противодействие России

СЕГОДНЯ 17:29 2019-03-12T17:29:52+03:00

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Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что проект бюджета Соединенных Штатов, который предусматривает выделение $500 млн на помощь европейским союзникам для борьбы с РФ, можно считать попыткой подкупа. Глава МИД РФ также не исключил, что в случае отказа странами-партнерами принимать ее, США могут ввести санкции.

«То, что мы видим в запросе администрации [США] в рамках бюджета на следующий год, это, конечно же, не дипломатия. Либо это современная американская дипломатия, которая сводится либо к угрозам, либо к санкциям, либо, как выясняется, к попытке купить союзников. Решать прежде всего американскому законодателю, американским налогоплательщикам, насколько это отвечает их интересам», - сказал он по итогам переговоров с главой МИД Австрии Карин Кнайсль.

Лавров также добавил, что решение по данному вопросу остается за американскими налогоплательщиками и законодателями, а также странами, которые являются адресатами этой помощи. По его словам, в данный момент не ясно, "насколько этим странам-адресатам инициативы понравится, что их хотят купить".

Президент США Дональд Трамп бюджетном запросе к Конгрессу на следующий финансовый год попросил выделить полмиллиарда долларов на противодействие "российскому злонамеренному влиянию" в Европе.

Ранее сайт kp.ru писал, что США намерены создать глобальную систему по противодействию российскому информационному влиянию за рубежом. В ближайшее время для этих целей будут открыты три пилотные центра в Грузии, странах Прибалтики и на Балканах.

ИСТОЧНИК KP.RU