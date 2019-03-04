2019-03-04T17:52:39+03:00
Политика

США планирует создать систему противодействия российскому информационному влиянию

Источники сообщают, что уже в 2019-2020 годах будут открыты три пилотные центра
Елена АКИМОВА
Поделиться:
США планирует создать специальные центры для мониторинга РоссииСША планирует создать специальные центры для мониторинга РоссииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

США планируют разработать глобальную систему по противодействию российскому информационному влиянию за рубежом. Проект будет реализовываться в 2019-2020 годах и в ближайшее время будут открыты три пилотных центра. Они разместятся в Грузии, странах Прибалтики и на Балканах. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией.

Планируется, что в Национальные центры цифровых расследований по всему миру привлекут местные СМИ и НПО. Именно эти специалисты смогут выявить «факторы вмешательства Москвы в электоральные процессы». На мартовских выборах президента Украины и майском голосовании в Европарламент американцы собираются опробовать работу таких центров.

- Основная их задача – препятствовать воздействию Москвы на общественное мнение в разных государствах,— пояснил газете «Известия» знакомый с ситуацией собеседник в политических кругах.

На 2020 год Вашингтон планирует мониторить президентские выборы в Казахстане, Молдавии, Тайване и на Шри-Ланке. А также парламентские в Венесуэле, Грузии, Литве и Черногории. Не исключено, что к сотрудничеству будут привлечены крупнейшие социальные сети и IT-компании — прежде всего Facebook, Twitter и Google.

Ранее США активно выдвигали обвинения против РФ из-за так называемого вмешательства в выборы. Расследование приписываемого нашей стране «вмешательства» в американские президентские выборы влетело Вашингтону в копеечку. Минюст США подсчитал, сколько денег потратил спецпрокурор по «делу России» Роберт Мюллер на поиски «руки Москвы» за полгода – с 1 октября 2017 года по 31 марта нынешнего – и обнародовал точный результат: 4 миллиона 506 тысяч 624 доллара.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кокорин пожаловался на загноение ноги после электрофореза в СИЗО
Volvo планирует ограничить максимальную скорость своих автомобилей
Медведев выразил надежду на неплохой результат своего визита в Софию
DJ Грув прокомментировал смерть солиста группы The Prodigy Кита Флинта
Весна в центральной части страны наступит с опережением графика
ЕС расширил санкции в отношении сирийский властей
Еврокомиссия заявила о готовности вести переговоры с РФ по «Северному потоку - 2» от имени ЕС
Кремль: ДРСМД приостановлен до устранения США допущенных ими нарушений
Шесть человек пострадали при столкновении двух поездов в Чехии
Чурикова сравнила смерть солиста The Prodigy с уходом великих людей прошлых лет
Вадим Галыгин соберет смешные истории звезд в новом сезоне «Анекдот-шоу» в Одноклассниках
РФ и США считают необходимым координацию усилий по вопросу Корейского полуострова
НПФ ожидают снижения доходности по инвестиционным накоплениям россиян
МиГ-29 потерпел крушение в Польше
В Канаде 12-летние дети спасли сорвавшегося с подъемника мальчика
Путин: России необходимо вернуться к низкой инфляции
Вокалист The Prodigy Кит Флинт покончил с собой
Москвичей предупредили о сильных перепадах атмосферного давления
Министр нефти Венесуэлы посетит Москву для переноса офиса PDVSA
Премьер-министр Испании распустил парламент и объявил досрочные выборы