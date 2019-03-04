США планирует создать систему противодействия российскому информационному влиянию

СЕГОДНЯ 17:52 2019-03-04T17:52:39+03:00

Источники сообщают, что уже в 2019-2020 годах будут открыты три пилотные центра

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США планируют разработать глобальную систему по противодействию российскому информационному влиянию за рубежом. Проект будет реализовываться в 2019-2020 годах и в ближайшее время будут открыты три пилотных центра. Они разместятся в Грузии, странах Прибалтики и на Балканах. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией.

Планируется, что в Национальные центры цифровых расследований по всему миру привлекут местные СМИ и НПО. Именно эти специалисты смогут выявить «факторы вмешательства Москвы в электоральные процессы». На мартовских выборах президента Украины и майском голосовании в Европарламент американцы собираются опробовать работу таких центров.

- Основная их задача – препятствовать воздействию Москвы на общественное мнение в разных государствах,— пояснил газете «Известия» знакомый с ситуацией собеседник в политических кругах.

На 2020 год Вашингтон планирует мониторить президентские выборы в Казахстане, Молдавии, Тайване и на Шри-Ланке. А также парламентские в Венесуэле, Грузии, Литве и Черногории. Не исключено, что к сотрудничеству будут привлечены крупнейшие социальные сети и IT-компании — прежде всего Facebook, Twitter и Google.

Ранее США активно выдвигали обвинения против РФ из-за так называемого вмешательства в выборы. Расследование приписываемого нашей стране «вмешательства» в американские президентские выборы влетело Вашингтону в копеечку. Минюст США подсчитал, сколько денег потратил спецпрокурор по «делу России» Роберт Мюллер на поиски «руки Москвы» за полгода – с 1 октября 2017 года по 31 марта нынешнего – и обнародовал точный результат: 4 миллиона 506 тысяч 624 доллара.

ИСТОЧНИК KP.RU