2019-03-12T18:01:34+03:00
Общество

Спасенная из захламленной квартиры девочка-маугли начала говорить

Как стало известно, в ближайшее время ребенка ждет психологическая реабилитация в санатории [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Девочку-маугли нашли в московской квартире на Ленинградском шоссеДевочку-маугли нашли в московской квартире на Ленинградском шоссеФото: кадр с видео
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Во вторник, 12 марта, главный врач Детской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов рассказал о состоянии девочки-маугли, спасенной из захламленной квартиры в Москве. По его словам, физическое состояние ребенка в настоящее время «ближе к удовлетворительному».

Также медик заметил, что малышка все понимает и уже даже начала говорить. При этом главврач предположил, что ранее ребенок временно перестал разговаривать из-за острого или хронического стресса.

«Она все понимает. Но, видимо, в результате стресса острого или хронического она временно перестала говорить. Сейчас мы активно работаем с ней. Отдельно какие-то слова она уже стала произносить. На имя она откликается. Улыбается, никого не пугается», - сказал Османов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Причем, как подчеркнул доктор, в ближайшее время ребенка ждет психологическая реабилитация в санатории. «Дальше будем заниматься психологической реабилитацией. Разместим», - добавил медик.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в марте полицейские и спасатели вскрыли дверь московской квартиры на Ленинградском шоссе и нашли там пятилетнюю девочку. Как оказалось, малышка полгода не выходила на улицу, а последние несколько дней была дома одна без еды. Кроме того, в заваленной мусором квартире, где она жила, были отключены свет и вода.

Девочка Маугли из многоэтажки.Жуткая история про ребенка, которого обнаружили в квартире, больше похожей на мусорную свалку, с жутким запахом гнили. И почти без еды и воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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