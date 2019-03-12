2019-03-12T18:32:44+03:00
Происшествия

Арашукова временно отстранили от должности в Совете Федерации

Такое решение суд принял на время расследования дела
Марина ВЕНЦОВА
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Басманный суд Москвы отстранил Арашукова от должности сенатора. Фото: Валерий Шарифулин/ТАССБасманный суд Москвы отстранил Арашукова от должности сенатора. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Сенатор от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков отстранен от занимаемой должности. Такое решение во вторник принял Басманный суд Москвы.

Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Юнона Царева, суд удовлетворил ходатайство следователя.

Как ранее писал сайт kp.ru, 32-летний сенатор Арашуков был задержан во время заседания Совета Федерации 30 января. Решением суда он был оставлен под стражей на два месяца и помещен в одиночную камеру в СИЗО «Лефортово». Его обвиняют в совершении таких особо тяжких преступлений, как участие в преступной группировке, хищениях на 30 миллиардов, давлении на свидетелей, убийство двух человек. Всем очевидно, что двумя месяцами его арест явно не закончится. Арашукову грозит срок вплоть до пожизненного.

В настоящее время под стражу взяты девять фигурантов данного дела.

Чем известен арестованный сенатор Рауф Арашуков.Молодого и перспективного кавказского политика с казалось бы, большим будущим следователи обвиняют в организации убийств. Вот так «киндер-сюрприз»!Александр Ширков

ИСТОЧНИК KP.RU

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