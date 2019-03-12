СЕГОДНЯ 18:25 2019-03-12T18:25:44+03:00

Президент США озвучил свое мнение о новейших лайнерах на фоне авиакатастрофы в Эфиопии [видео]

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Во вторник, 12 марта, президент США Дональд Трамп раскритиковал современные самолеты за сложность управления. Американский лидер выразил мнение, что «высокий уровень сложности создает опасность».

«Самолеты становятся слишком сложными для того, чтобы на них летать. Пилоты больше не нужны, а нужны специалисты в области компьютерных технологий из Массачусетского технологического института», - написал глава Соединенных Штатов в своем микроблоге в Twitter.

Также политик подчеркнул, что не хотел бы, чтобы его лайнером «управлял Альберт Эйнштейн». По словам Трампа, нужно, чтобы за штурвалом сидели «прекрасные профессиональные летчики, у которых технически есть возможность легко и быстро брать в свои руки контроль над самолетом».

Стоит отметить, что данное заявление президента США прозвучало на фоне отказа ряда стран и авиакомпаний от авиалайнеров Boeing 737 MAX 8 после второго за последние полгода крушения самолета данного типа, которое произошло 10 марта в Эфиопии.

Между тем компания Boeing уже сделала официальное заявление по этому поводу. Так, в корпорации выразили уверенность в безопасности самолетов 737 MAX 8. А также там подчеркнули, что понимают решение регуляторов приостановить полеты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696251" frameborder="0"></iframe> Пассажирский самолёт разбился возле города Аддис-Абеба.

ИСТОЧНИК KP.RU