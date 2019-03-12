2019-03-12T18:27:10+03:00
Политика

Профильный комитет Госдумы готов доработать закон о хостелах

Зампредседателя комитета отметил, что жильцы многоквартирных домов "не высказывают никакого энтузиазма" с расположением рядом мини-квартир
Марина ВЕНЦОВА
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Комитет Госдумы по ЖКХ готов доработать с сенаторами закон о хостелахКомитет Госдумы по ЖКХ готов доработать с сенаторами закон о хостелахФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Вадим Булавинов заявил, что комитет совместно с членами Совфеда готов приступить к доработке закона о запрете хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов. При этом он добавил, что с момента внесения на рассмотрение законопроекта прошло четыре года и за это время, при реальном желании что-либо изменить, это можно было сделать.

"Понятно, что придется создавать согласительную комиссию, понятно, что придется искать какие-то механизмы, чтобы этот закон был в конечном итоге принят. С нашей стороны мы готовы приступить хоть завтра", - сказал он. Булавинов также добавил, что в настоящее время депутаты ждут от верхней палаты предложений, а не просто решения об отклонении закона.

Кроме того, зампредседателя комитета Булавинов отметил, что в тех домах, где появляются хостелы, квартиры начинают резко дешеветь. «Людям, которые живут в таких домах, это доставляет огромные проблемы", - резюмировал он.

Госдума в окончательном третьем чтении, как ранее писал сайт kp.ru, 6 марта приняла закон о запрете мини-гостиниц в жилых домах. Комитет Совета Федерации по социальной политике ранее во вторник не поддержал закон о запрете предоставления гостиничных услуг в жилых помещениях в многоквартирных домах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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