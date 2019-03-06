Закон о запрете хостелов приняли в смягченном варианте

Госдума в окончательном третьем чтении приняла закон о запрете мини-гостиниц в жилых домах, который дорабатывали еще 2015 года. Есть и небольшая сенсация: в последний момент текст документа смягчили, сняв однозначный запрет на посуточную аренду квартир. Сделано это было так изящно, что практически никто не обратил внимания на изменения. Из формулировки в законопроекте «жилые помещения гостиниц и иные средства размещения» вычеркнули последние три слова.

Формальная причина — нет четкого определения, что такое «иные средства размещения». А фактически — чтобы не убивать институт краткосрочной аренды жилья. Хотя бы потому, что это основной способ проживания туристов в курортных городах России, а для многих жителей тех мест — едва ли не главный источник существования.

В окончательной редакции фраза, которую предлагается внести в Жилищный кодекс РФ, выглядит так: «Жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг».

Эта формулировка однозначно запрещает хостелы (мини-гостиницы). Но сдача квартиры теоретически возможна. Ведь заселение туристов автоматически не означает предоставление гостиничных услуг.

- Главные признаки гостиницы — это наличие нескольких номеров и возможность селиться нескольким группам чужих друг для друга людей, - пояснил «КП» председатель Союза жилищных организаций Москвы, юрист Константин Крохин.

Правда, инициатор законопроекта, глава думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская, считает по-другому.

- Частая смена гостей на коммерческой основе даже в одной квартире, предоставление им белья, полотенец, тапочек — это тоже признаки гостиничных услуг, - сказала она корреспонденту «КП».

В общем, как быть с посуточниками, подумают позже. Возможно, будут приняты некие подзаконные акты, которые все и уточнят.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/695678" frameborder="0"></iframe> Член правления «Лиги хостелов» Евгений Насонов.

ЧТО В ИТОГЕ

! Хостелы можно размещать только в нежилом фонде. Те, кто сейчас располагаются в квартирах, должны будут освободить помещение, либо срочно перевести его из жилого фонда в нежилой. Для квартир, находящихся выше первого этажа, это невозможно (исключение — под квартирой тоже находятся нежилые помещения).

! Четкого запрета сдавать квартиры на короткие сроки нет. Значит, можно. Но как пояснили «КП» в Госдуме, закон все же усилит позиции соседей в борьбе с недобросовестными владельцами жилья, которые устраивают у себя притоны.

! Закон не касается помещений, которые относятся к классу «апартаменты». Там по-прежнему можно и хостел организовать, и квартиру сдавать хоть с посуточной, хоть с почасовой арендой.

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