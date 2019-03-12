Роман Старовойт: «Задача нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» - стремиться снизить число погибших до нуля»

СЕГОДНЯ 18:40 2019-03-12T19:11:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Бывший глава Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Старовойт в конце прошлого года сменил поле деятельности – сегодня он руководит Курской областью. Однако он по-прежнему считает обеспечение безопасности на дорогах одной из своих приоритетных задач. О том, как она решается в Курской области и в других регионах, врио губернатора рассказал в эфире программы «Россия в движении» на радио «Комсомольская правда» ее ведущим - президенту экспертного центра «Движение без опасности» Наталье Агре и Антону Челышеву.

Национальный проект «Безопасные и качественные дороги», который реализуется сегодня в российских регионах, создавался прежде всего ради сокращения числа жертв ДТП. Сейчас этот показатель в среднем по России - 13 погибших на 100 тысяч населения. Задача нацпроекта – снизить этот показатель до 4 погибших, в три с половиной раза.

- В рамках подготовки национального проекта мы очень детально анализировали опыт зарубежных стран, - рассказал в эфире радио «КП» Роман Старовойт. - В Швеции, в США цели ставились еще более амбициозные: ноль погибших на автодорогах. И наши предложения тоже сводились к этому. Но в конце дискуссии было принято решение поступательно двигаться к нулю. Тем более, что ни в Швеции, ни в США по понятным причинам нуля не достигли (в США смертность составляет более 50 тысяч человек в год - Ред.).

Роман Старовойт и ведущие радио «Комсомольская правда» Наталья Агре и Антон ЧелышевФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Тем не менее, ставить перед собой такие амбициозные задачи просто необходимо, считает Роман Старовойт. Тем более, что по итогам реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» есть положительные результаты.

- Я хотел бы процитировать президента России. Он на пресс-конференции в декабре прошлого года, комментируя национальные проекты, сказал, что если мы не будем ставить перед собой амбициозных целей, то мы не достигнем никаких, - подчеркнул врио губернатора Курской области. - Возможно, мы не достигнем нуля. Но если мы разработаем комплекс мер, которые позволят это сделать, то мы, в любом случае, улучшим ситуацию. И мы уже имеем положительную динамику, начиная с 2013-го года. У нас идет постепенное снижение погибших на дорогах. И в Курской области мы видим снижение. Для нас каждый погибший на дороге – это трагедия. Это чрезвычайно происшествие.

Снизить число жертв, в первую очередь, помогло определение мест концентрации ДТП. По каждому месту принималось конкретное решение – какие меры необходимы, чтобы ликвидировать этот очаг аварийности.

- Например, это устройство барьерного ограждения, установка светофора, может, строительство развязки, - рассказал Роман Старовойт. – На федеральных дорогах был сделан план ликвидации очагов ДТП на пять лет. Этот план был утвержден. И он был не просто перечнем мероприятий, а был подкреплен финансово. Мы знали, в какой год сколько средств пойдет на выполнение этих задач. И это моментально дало ощутимый результат.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696771" frameborder="0"></iframe> Роман Старовойт: Мы стремимся снизить число погибших в ДТП до нуля.Врио губернатора Курской области в эфире программы «Россия в движении» на Радио «Комсомольская правда». Ведущие: Антон Челышев и Наталья Агре.

ИСТОЧНИК KP.RU