2019-03-12T18:36:14+03:00
В мире

Уже 25 авиакомпаний отказались от эксплуатации Boeing 737 MAX после катастрофы в Эфиопии

18 перевозчиков все еще продолжают использовать самолеты этой модели
Елизавета ФРОЛОВА
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Так выглядело место крушения самолетаТак выглядело место крушения самолетаФото: REUTERS
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Число авиакомпаний, которые приостановили эксплуатацию самолетов модели Boeing 737 MAX 8, возрасло до 25 по состоянию на вторник. Об этом сообщила газета The New York Times.

«От использования Boeing 737 MAX 8 отказались в том числе Британия, Австралия, Сингапур, Малайзия, Оман, Китай и Индонезия. По состоянию на понедельник 18 авиакомпаний все еще продолжали использовать лайнеры этой модели, в том числе Southwest Airlines, American Airlines и Air Canada. Решение о приостановке эксплуатации самолетов из-за технических проблем выносятся очень редко, последний раз в США — в 2013 году», - сообщает издание.

Днем во вторник от эксплуатации Boeing 737 MAX 8 отказалась и норвежская копания Norwegian. Сообщение появилось на официальном сайте перевозчика.

При этом компания Boeing уверена в безопасности самолетов 737 MAX 8, однако понимает решение регуляторов приостановить полеты. Об этом сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Boeing 737 MAX 8 разбился 10 марта в 60 километрах от столицы Эфиопии Аддис-Абебы. При крушении погибли 157 человек, в том числе трое россиян.

Причины происшествия еще не установлены. Профессиональный пилот Кирилл Рычков в интервью kp.ru предположил, что самолет могла погубить суперпродвинутая автоматика, которая вмешивается в управление. А президент США Дональд Трамп в своем Twitter заявил, что Boeing 737 MAX 8 слишком сложные, и для них нужны не пилоты, а специалисты в области компьютерных технологий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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