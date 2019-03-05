Клинтон объявила, что не станет участвовать в выборах президента США

СЕГОДНЯ 06:46 2019-03-05T07:11:50+03:00

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Экс-госсекретарь США и бывшая соперница Дональда Трампа по предыдущей избирательной гонке Хиллари Клинтон объявила, что она не станет выдвигать свою кандидатуру на следующих президентских выборах президента в 2020 году, но уходить из политики не собирается.

«Я не баллотируюсь, но я буду продолжать работать, говорить и отстаивать то, во что я верю», - заявила демократка телеканалу News 12.

Она добавила, что хочет, чтобы «люди осознавали что я продолжу выступать, я никуда не денусь». Бывшая первая леди Америки также отметила, что вряд ли будет претендовать на другие какие-нибудь выборные должности. По словам Хиллари Клинтон, ее вполне устраивает жизнь в Нью-Йорке.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее американские СМИ со ссылкой на окружение Клинтон сообщали, что она «не отказывается от идеи» снова побороться с Трампом за кресло в Белом доме. Комментируя эту новость, Трамп заявил, что готов к новому «сражению» с Клинтон, отметив: «Мне она нравится, как нравятся все представители Демократической партии».

К слову, он не сомневается в своей победе на будущих выборах.

CNN нашел видео 1993 года, где у Билла и Хиллари интересуются, когда появится первый президент-женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU