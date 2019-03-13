2019-03-13T00:34:10+03:00
Общество

Умер российский конькобежец Андрей Ануфриенко

Андрей Ануфриенко умер в возрасте 49 лет
Марина ВЕНЦОВА
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Российский конькобежец Андрей Ануфриенко скончался в возрасте 48 лет. Фото: Союз конькобежцев РоссииРоссийский конькобежец Андрей Ануфриенко скончался в возрасте 48 лет. Фото: Союз конькобежцев России
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Умер Андрей Ануфриенко - участник двух зимних Олимпийских игр, чемпион мира среди юниоров, призёр мировых и европейских первенств, многократный чемпион страны в разных конькобежных дисциплинах. Он скончался 6 марта в возрасте 48 лет.

Спортсмен выступал за национальные сборные Советского Союза и России. В последние годы жизни он работал тренером юношеской команды в хоккейном клубе.

«Союз конькобежцев России выражает глубокие соболезнования родным и близким умершего и всему профессиональному сообществу», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Союза конькобежцев России. Гражданская панихада пройдет 13 марта в Екатеринбурге.

Ранее сайт kp.ru писал, что умер четырехкратный олимпийский чемпион в прыжках на лыжах с трамплина Матти Нюкянен в возрасте 55 лет. Официально причины смерти не называются, однако летом 2018 года было объявлено, что у бывшего чемпиона - диабет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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