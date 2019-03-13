Авиавласти США решили не запрещать использование Boeing 737 MAX

СЕГОДНЯ 03:17 2019-03-13T03:23:09+03:00

FAA изменит свою позицию, если будут обнаружены проблемы, влияющие на пригодность самолетов к полетам

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Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) не станет пока запрещать использование самолетов Boeing 737 MAX. Об этом говорится в заявлении ведомства.

В управлении заверили, что специалисты анализируют все имеющиеся данные и совокупные показатели безопасности от операторов и пилотов самолетов этой модели.

"До сих пор наш обзор не показывает системных проблем в функционировании и не дает оснований для приказа о приостановке эксплуатации воздушных судов", - говорится в сообщении.

При этом в FAA заверили, что ведомство изменит свою позицию и предпримет меры, если будут обнаружены проблемы, “влияющие на влияющие на дальнейшую летную годность самолета", передает ТАСС.

Ранее ряд авиакомпаний, в том числе польский национальный перевозчик LOT, норвежская авиакомпания Norwegian Air Shuttle, южнокорейская The Eastar Jet, мексиканский авиаперевозчик Aeromexico заявили, что приостанавливают эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 8.

ИСТОЧНИК KP.RU