Авиавласти США решили не запрещать использование Boeing 737 MAX
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) не станет пока запрещать использование самолетов Boeing 737 MAX. Об этом говорится в заявлении ведомства.
В управлении заверили, что специалисты анализируют все имеющиеся данные и совокупные показатели безопасности от операторов и пилотов самолетов этой модели.
"До сих пор наш обзор не показывает системных проблем в функционировании и не дает оснований для приказа о приостановке эксплуатации воздушных судов", - говорится в сообщении.
При этом в FAA заверили, что ведомство изменит свою позицию и предпримет меры, если будут обнаружены проблемы, “влияющие на влияющие на дальнейшую летную годность самолета", передает ТАСС.
Ранее ряд авиакомпаний, в том числе польский национальный перевозчик LOT, норвежская авиакомпания Norwegian Air Shuttle, южнокорейская The Eastar Jet, мексиканский авиаперевозчик Aeromexico заявили, что приостанавливают эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 8.
ИСТОЧНИК KP.RU