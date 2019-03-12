Евросоюз приостановил полеты Boeing 737 MAX 8
Во вторник, 12 марта, Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) заявило о том, что Евросоюз приостановил полеты самолетов Boeing 737 MAX 8.
Как отмечается на официальном сайте EASA, запрет продлится до выяснения причин авиакатастрофы, произошедшей 10 марта в Эфиопии, и коснется всех коммерческих рейсов, прилетающих в Европу или следующих транзитом.
«После трагического происшествия с участием Boeing 737 MAX 8 Европейское агентство авиационной безопасности предпринимает все необходимые меры для обеспечения безопасности пассажиров», - говорится в заявлении EASA.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 10 марта в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines. В результате погибли 157 человек. Причем это крушение одного из самых современных авиалайнеров стало уже вторым по счету за последние пять месяцев: 29 октября прошлого года в Индонезии рухнул точно такой же самолет.
Пассажирский самолёт разбился возле города Аддис-Абеба.
ИСТОЧНИК KP.RU