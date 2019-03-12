2019-03-12T21:09:42+03:00
В мире

Евросоюз приостановил полеты Boeing 737 MAX 8

Запрет продлится до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Евросоюз приостановил полеты Boeing 737 MAX 8Евросоюз приостановил полеты Boeing 737 MAX 8Фото: REUTERS
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Во вторник, 12 марта, Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) заявило о том, что Евросоюз приостановил полеты самолетов Boeing 737 MAX 8.

Как отмечается на официальном сайте EASA, запрет продлится до выяснения причин авиакатастрофы, произошедшей 10 марта в Эфиопии, и коснется всех коммерческих рейсов, прилетающих в Европу или следующих транзитом.

«После трагического происшествия с участием Boeing 737 MAX 8 Европейское агентство авиационной безопасности предпринимает все необходимые меры для обеспечения безопасности пассажиров», - говорится в заявлении EASA.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 10 марта в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines. В результате погибли 157 человек. Причем это крушение одного из самых современных авиалайнеров стало уже вторым по счету за последние пять месяцев: 29 октября прошлого года в Индонезии рухнул точно такой же самолет.

Пассажирский самолёт разбился возле города Аддис-Абеба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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