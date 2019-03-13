В Калифорнии планируют ввести мораторий на смертную казнь

СЕГОДНЯ 09:49 2019-03-13T10:31:43+03:00

Решения является скорее символическим, поскольку подобные приговоры не приводились в действие на территории штата с 2006 года

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В Калифорнии будет введен мораторий на приведение в исполнение смертных приговоров. Соответствующее объявление губернатор штата Гэвин Ньюсом планирует сделать в среду, 13 марта.

После этого будет подписан исполнительный указ, по которому лица, приговоренные к высшей мере наказания, получат отсрочку от исполнения решения суда. Камера для казней в тюрьме на мысе Сан-Квентин будет закрыта, а нормы о смертельной инъекции отменены.

Стоит отметить, что решение является скорее символическим, поскольку подобный приговор в последний раз исполнялся на территории Калифорнии еще в 2006 году. Зачастую судебные разбирательства длятся очень долго, и заключенные просто проводят всю оставшуюся жизнь в тюрьме. Так, на данный момент на территории штата насчитывается 737 человек, в отношении которых был вынесен смертный приговор.

По мнению губернатора, Соединенные Штаты "не могут претендовать на лидерство в мире", если заключенных все еще приходится казнить. Между тем, в 30 американских штатах такое все еще практикуется, передает газета The New York Times.

Сайт kp.ru писал о том, что только в конце прошлого года в Теннеси казнили сразу нескольких преступников. Оба мужчины встретили смерть на электрическом стуле, хотя чаще всего используют инъекции.

ИСТОЧНИК KP.RU