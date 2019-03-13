Американские военные за четыре года съели крабов и лобстеров на 55 миллионов долларов

СЕГОДНЯ 10:16 2019-03-13T10:16:00+03:00

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Следить за тратами чиновников принято не только у нас, но и за океаном. Например, в США активисты проекта Open The Books посчитали сколько средств идет на содержание различных ведомств и поделились интересными результатами.

Вывод оказался не в пользу чиновников. Многие ведомства намеренно тратят огромные средства, чтобы не снижались объемы финансирования. На еду и ненужные вещи идут десятки и даже сотни миллионов долларов.

В сентябре 2018 года одно из ведомств приобрело тележки для гольфа на сумму 670 млн долларов, на музыкальные инструменты и еду потратили 400 миллионов долларов. Еда – это отдельная статья расходов, которая требует более пристального внимания. Только в Минобороны Штатов за последние четыре года проели 55 миллионов долларов. Деньги пошли вовсе не на гречневую кашу, а на закупки лобстеров, камчатского и снежного крабов, омаров. Видимо, за океаном очень ценят морепродукты, сообщает Пятый канал.

Ранее в России чиновника Ространснадзора уволили после того, как в ходе прокурорской проверки было установлено, что его супруга приобрела 66 машин, тогда как доходы семьи не могли обеспечить совершение этих сделок.

ИСТОЧНИК KP.RU