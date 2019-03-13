Военный самолет США пролетел над территорией России

СЕГОДНЯ 11:22 2019-03-13T11:22:21+03:00

Полет совершен в рамках Договора по открытому небу, подписанному в 1992 году

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Американский Boeing OC-135B Open Skies с бортовым номером 61-2670 был зафиксирован в среду в 06:15 мск в зоне действия приемника Комсомольска-на-Амуре. Он находился на высоте 10,7 километра.

Самолет Военно-Воздушных сил Соединенных Штатов проводил наблюдательный полет над территорией России, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.

Самолет ВВС США совершил пролетел над территорией России. Фото: Твиттер PlaneRadar ‏

Полет военного самолета США на востоке России был запланированным и проходил в рамках международного Договора по открытому небу, подписанного членами ОБСЕ в 1992 году. В соответствии с ним, государства могут проводить разведывательные полеты над территорией других стран-участниц и собирать информацию об их войсках.

Ранее сайт kp.ru писал, что в аэропорту Читы совершил аварийную посадку американский военный самолет. Предварительная причина посадки - неисправность первого двигателя. На борту самолета находились 8 человек, информация о плане полета не была разглашена.

ИСТОЧНИК KP.RU