В ООН признали, что на Украине царит "атмосфера запугивания"

СЕГОДНЯ 11:47 2019-03-13T11:47:34+03:00

Такое положение дел не позволяет гражданам открыто выражать свое несогласие с властями накануне проведения президентских выборов

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На Украине царит ужасающая "атмосфера запугивания" практически всех слоев населения, которая не позволяет гражданам открыто выражать свое недовольство политикой властей, и все это накануне проведения президентских выборов в стране. К такому выводу пришло Управление верховного комиссара по правам человека Организации объединенных наций.

В специальном докладе о соблюдении прав человека на Украине говорится о том, что в этой стране участились случаи "жестоких нападений" на активистов и журналистов. И в большинстве случаев такие преступления остаются абсолютно безнаказанными. Сыграл свою роль и тот факт, что украинская "новая" церковь получила автокефалию - это привело к значительному обострению противоречий внутри православных общин.

"Существующая политическая среда еще более способствует обострению напряженности, которая негативно влияет на свободу религии или убеждений с возможными неблагоприятными последствиями для других прав человека, в частности права на свободу мысли и выражения, накануне выборов", - сообщается в документе, опубликованном на сайте управления.

"КП" писала о том, что очередные президентские выборы пройдут на Украине 31 марта 2019 года. Гражданам предстоит выбрать одного из 44 кандидатов на пост главы государства. Согласно общественным опросам, лидером на данный момент является комик Владимир Зеленский. Действующий же президент страны Петр Порошенко явно сдает позиции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/690919" frameborder="0"></iframe> Жители Киева, Одессы, Харькова и Львова высказывают свое мнение относительно предстоящих президентских выборов на Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU