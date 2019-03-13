2019-03-13T12:42:25+03:00
Звезды

Обвиняемый в покушении на Кирокорова заявил, что Галкин заплатил ему один миллион за планируемое убийство Киркорова

Житель Дагестана просил допросить Пугачеву и ее супруга
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Обвиняемый в покушении на Кирокорова заявил, что Галкин заплатил ему один миллион за планируемое убийство КиркороваОбвиняемый в покушении на Кирокорова заявил, что Галкин заплатил ему один миллион за планируемое убийство КиркороваФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Хидирнеби Казуев, один из обвиняемых в подготовке взрыва на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в мае 2017 года, попросил допросить самого артиста, Аллу Пугачеву и ее супруга, Максима Галкина. Дело в том, что житель Дагестана заявил, что российский юморист якобы заплатил ему 1 миллион рублей за убийство "короля российской эстрады".

— С обвинением в терроризме Казуев не согласился и сказал, что его истинной целью было только убийство Киркорова, — сообщил источник «КП - Северный Кавказ» в следствии. — Якобы в 2017 году он находился в Москве, где на улице к нему подошел артист Максим Галкин. И за 2 миллиона рублей предложил ему совершить убийство Киркорова. Из разговора Казуев понял, что это из-за ревности к Пугачевой.

Между тем, по материалам следствия картина вырисовывается иная. Жителя Дагестана, Хидирнеби Казуев, Габибула Халдузов, Самир Ибрагимов, объединились в организованную группу и создали незаконное вооруженное формирование. Мужчины планировали совершить подрыв взрывчатки во время концерта Филиппа Киркорова в дагестанской столице. Позднее к ним присоединился Шамиль Магомедов. Он приобрел вещество для изготовления самодельной бомбы. Однако в последующем мужчины от своей цели отказались, объясняя это тем, что могло пострадать много людей.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что «Комсомолка» узнала эксклюзивные подробности неудавшегося теракта на концерте артиста в Махачкале. Один из обвиняемых, 21-летний Хидирнеби Казуев заявил, что якобы в 2017 году он находился в Москве, где на улице к нему подошел артист Максим Галкин. И за 2 миллиона рублей предложил ему совершить убийство Киркорова. Из разговора Казуев понял, что это из-за ревности к Пугачевой. Получив согласие Казуева, Максим Галкин якобы передал ему в качестве аванса 1 миллион рублей, сотовый телефон «Нокиа» и симку.

Тот самый концерт Киркорова, на котором должен был произойти взрыв.Видео: instagram.com/fkirkorov

ИСТОЧНИК KP.RU

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