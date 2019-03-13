2019-03-13T12:53:44+03:00
Политика

Песков: Путин "должным образом" поучаствует в праздновании воссоединения Крыма с РФ

Однако планирует ли президент посетить полуостров, пока неизвестно
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Крым вошел в состав России пять лет назадКрым вошел в состав России пять лет назадФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Окончательное решение относительно возможного визита президента РФ Владимира Путина в Крым пока не принято, однако глава государства обязательно примет участие в праздновании пятилетия воссоединения полуострова с остальной частью нашей страны. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что если Путин все же решил посетить Крым, то всех об это своевременно проинформируют. Пока же рассматриваются разные варианты развития событий.

"Но можно однозначно сказать, пятилетие воссоединения Крыма и России - очень важная дата для всех россиян. И не должно быть никаких сомнений, что Путин должным образом примет участие в соответствующих мероприятиях", - цитирует Пескова корреспондент "КП" Дмитрий Смирнов.

Напомним, что 16 марта 2014 года на территории Крыма прошел всенародный референдум, по итогам которого полуостров вошел в состав России. Все прошло абсолютно мирно и в рамках Конституции, однако многие страны до сих пор отказываются признавать эти территории частью РФ.

"КП" решила побеседовать с экс-кандидатом в президенты Украины Олегом Царевым в преддверии пятилетия воссоединения Крыма с Россией и узнать, что он думает обо всем этом.

Алексей Пушков: «Крым - это приятная часть России».Александр ГАМОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Минздраве предложили приравнять электронные сигареты к обычным
Глава Boing обсудил с Трампом ситуацию вокруг модели 737 МАХ
Саакашвили пообещал вернуться на Украину в апреле
MasterCard и Visa заблокировали карты российского банка из-за санкций США
КНР готова помочь Венесуэле в восстановление энергоснабжение
Помпео обвинил Россию в давлении на Украину через энергетику
Ученые рассказали об опасности загрязненного воздуха для беременных
Совфед отклонил закон о запрете размещения хостелов в жилых домах
США обвинили Китай в блокировании доступа стран АТР к энергоресурсам
Девять компаний, зарегистрированных на Кипре, переедут в российские офшоры
В МИД РФ заявили, что угрозы США в отношении «Роснефти» бессмысленны
Россияне назвали самые ожидаемы гаджеты 2019 года
Во ВЦИОМ заявили, что россияне стали меньше поститься
В Кремле считают "достаточно продуманным" закон о фейковых новостях
Обвиняемый в покушении на Кирокорова заявил, что Галкин заплатил ему один миллион за планируемое убийство Киркорова
Две трети россиян поддержали запрет на размещение хостелов в жилых домах
Пентагон ограничил допуск трансгендеров к службе в армии
Россия не будет закрывать воздушное пространство для Boeing 737 MAX 8
В ООН признали, что на Украине царит "атмосфера запугивания"
Возбуждено уголовное дело после убийства ветерана Великой Отечественной войны в Подмосковье
Индия вслед за остальными странами приостановила использование Boeing 737 Max
Росстат планирует пересмотреть методику расчета реальных доходов
Военный самолет США пролетел над территорией России
Росгвардия рассчитывает на извинения от пранкера, выронившего пистолет в метро
Федеральное правительство утвердило порядок присвоения аэропортам, вокзалам и портам имен знаменитостей
В Еврокомиссии не исключают проведение "жесткого" Brexit
Американские военные за четыре года съели крабов и лобстеров на 55 миллионов долларов