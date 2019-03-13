Песков: Путин "должным образом" поучаствует в праздновании воссоединения Крыма с РФ

СЕГОДНЯ 12:33 2019-03-13T12:53:44+03:00

Крым вошел в состав России пять лет назад Фото: Евгения ГУСЕВА

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Окончательное решение относительно возможного визита президента РФ Владимира Путина в Крым пока не принято, однако глава государства обязательно примет участие в праздновании пятилетия воссоединения полуострова с остальной частью нашей страны. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что если Путин все же решил посетить Крым, то всех об это своевременно проинформируют. Пока же рассматриваются разные варианты развития событий.

"Но можно однозначно сказать, пятилетие воссоединения Крыма и России - очень важная дата для всех россиян. И не должно быть никаких сомнений, что Путин должным образом примет участие в соответствующих мероприятиях", - цитирует Пескова корреспондент "КП" Дмитрий Смирнов.

Напомним, что 16 марта 2014 года на территории Крыма прошел всенародный референдум, по итогам которого полуостров вошел в состав России. Все прошло абсолютно мирно и в рамках Конституции, однако многие страны до сих пор отказываются признавать эти территории частью РФ.

"КП" решила побеседовать с экс-кандидатом в президенты Украины Олегом Царевым в преддверии пятилетия воссоединения Крыма с Россией и узнать, что он думает обо всем этом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696055" frameborder="0"></iframe> Алексей Пушков: «Крым - это приятная часть России».Александр ГАМОВ

ИСТОЧНИК KP.RU