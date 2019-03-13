Помпео обвинил Россию в давлении на Украину через энергетику
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в политическом давлении на Украину через энергетику.
- Россия использует трубопроводы для того, чтобы оказывать давление, политическое давление на Украину, - отметил Помпео.
Госсекретарь США также заявил, что "Россия вторглась на территорию Украины, чтобы получить доступ к ее нефтяным и газовым резервам".
-Россия решительно настроена помешать Украине использовать свои энергетические резервы и использовать свои трубопроводы и сети, чтобы приносить энергию в дома своих граждан, - отметил Майк Помпео.
К слову, российская сторона ранее отвергала обвинения Запада во вмешательстве в дела Украины и заявляла, что заинтересована в разрешении внутриукраинского конфликта, сообщает "РИА-Новости".
Ранее сайт kp.ru писал о том что в ООН признали, что на Украине царит "атмосфера запугивания". Такое положение дел не позволяет гражданам открыто выражать свое несогласие с властями накануне проведения президентских выборов.
ИСТОЧНИК KP.RU