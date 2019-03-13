СЕГОДНЯ 13:12 2019-03-13T13:12:07+03:00

Помпео обвинил Россию в давлении на Украину через энергетику Фото: REUTERS

Госсекретарь США также заявил, что российская сторона "вторглась" на территорию Незалежной, чтобы получить доступ к ее нефтяным и газовым резервам

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Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в политическом давлении на Украину через энергетику.

- Россия использует трубопроводы для того, чтобы оказывать давление, политическое давление на Украину, - отметил Помпео.

Госсекретарь США также заявил, что "Россия вторглась на территорию Украины, чтобы получить доступ к ее нефтяным и газовым резервам".

-Россия решительно настроена помешать Украине использовать свои энергетические резервы и использовать свои трубопроводы и сети, чтобы приносить энергию в дома своих граждан, - отметил Майк Помпео.

К слову, российская сторона ранее отвергала обвинения Запада во вмешательстве в дела Украины и заявляла, что заинтересована в разрешении внутриукраинского конфликта, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том что в ООН признали, что на Украине царит "атмосфера запугивания". Такое положение дел не позволяет гражданам открыто выражать свое несогласие с властями накануне проведения президентских выборов.

ИСТОЧНИК KP.RU