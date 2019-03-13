2019-03-13T13:32:21+03:00
Экономика

MasterCard и Visa заблокировали карты российского банка из-за санкций США

Пластиковые карты банка заблокированы за границей и на территории России
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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MasterCard и Visa заблокировали карты российского банка из-за санкций СШАMasterCard и Visa заблокировали карты российского банка из-за санкций СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Visa и Mastercard приостановили участие "Еврофинанс Моснарбанка" в платежных системах из-за американских санкций, введенных в отношении него.

С сегодняшнего дня пластиковые карты банка заблокированы за границей и на территории России. Более того, ограничен прием карт Visa и Mastercard в устройствах кредитной организации.

Ранее стало известно о том, что американские власти внесли в санкционный список "Еврофинанс Моснарбанк" за связь с венесуэльской государственной нефтегазовой компанией PDVSA. При этом, в банке официально заявили, что кредитная организация работает в штатном режиме. Также было подчеркнуто, что "Еврофинанс Моснарбанк" в состоянии преодолеть негативные тенденции внутреннего и внешнего характера.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Российско-венесуэльский "Еврофинанс Моснарбанк" был включен в "черный" список министерства финансов США. Об этом говорилось в сообщении OFAC - подразделения американского Минфина, отвечающего за правоприменение в области ограничительных мер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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